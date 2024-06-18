البيت الأبيض: نواصل العمل الجاد لاستعادة الهدوء على الحدود بين لبنان وإسرائيل بما يسمح بعودة المدنيين لمنازلهم

اعلن البيت الأبيض، أن "لا جديد بشأن شحنة الذخائر المعلقة لإسرائيل ونقاشنا متواصل معهم لبحث إمكانية الإفراج عنها".
واشار الى ان "المبعوث الأميركي اموس هوكشتاين إلى لبنان يجري مباحثات للتوصل إلى حل دبلوماسي على طول الخط الأزرق"، مؤكدا اننا "نواصل العمل الجاد لاستعادة الهدوء على الحدود بين لبنان وإسرائيل بما يسمح بعودة المدنيين لمنازلهم".
وفي وقت سابق، افادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "الموفد الاميركي آموس هوكشتين يعود إلى إسرائيل بعد محادثات في لبنان ويعقد لقاءً مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو".
ووصل صباح اليوم هوكشتاين إلى مطار بيروت الدولي في زيارة يلتقي خلالها عددًا من المسؤولين اللبنانيين.
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