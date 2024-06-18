بوتين وصل الى كوريا الشمالية في زيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الدفاعية بين الدولتين

اعلن الكرملين "ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصل إلى كوريا الشمالية، في مستهل زيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الدفاعية بين الدولتين".

وقبيل وصول بوتين في ساعة متأخرة، عُلّقت لافتات ضخمة على أعمدة إنارة في أنحاء بيونغ يانغ تحمل صورة الرئيس الروسي مبتسما وكتب عليها "ترحيب حار بالرئيس بوتين"، بالإضافة إلى أعلام روسية، وفق ما أظهرت مشاهد لوسائل إعلام روسية رسمية.

وهذه أول زيارة لبوتين إلى الدولة المعزولة منذ 24 عاما، في وقت تشهد الحدود بين سيول وبيونغ يانغ توترات بعدما عبَر عشرات الجنود الكوريين الشماليين لفترة وجيزة الحدود شديدة التحصين مع الجنوب لكنهم عادوا أدراجهم بعدما أطلق الجيش الكوري الجنوبي طلقات تحذيرية.