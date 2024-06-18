اعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في بيان، إن سفينة استهدفها الحوثيون في 12 حزيران على بعد 66 ميلا بحريا جنوب غربي مدينة الحديدة اليمنية، "يُعتقد أنها غرقت" في البحر الأحمر.

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة بحرية: سفينة استهدفها الحوثيون يُعتقد أنها غرقت في البحر الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.