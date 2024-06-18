البنتاغون ردا على سؤال عن هجوم إسرائيلي محتمل في لبنان: لا أحد يريد أن يرى حربا إقليمية أوسع

اعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" إن "الولايات المتحدة لا تريد حربا إقليمية أوسع نطاقا في الشرق الأوسط"، وذلك في الوقت الذي أقر فيه الجيش الإسرائيلي خططا عملياتية لهجوم في لبنان.

واوضح المتحدث باسم "البنتاغون" الميجر جنرال باتريك رايدر "لن أخوض في افتراضات وأتكهن بما قد يحدث بخلاف القول بأنه لا أحد يريد رؤية حرب إقليمية أوسع نطاقا".

وفي وقت سابق، اعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء إنه وافق على خطط عملياتية لتنفيذ هجوم في لبنان. ولفت الى انه "في إطار تقييم الوضع، جرت الموافقة على خطط عملياتية لشن هجوم في لبنان والتصديق عليها، واتخذت قرارات حيال مواصلة زيادة جاهزية القوات في الميدان".