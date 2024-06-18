الجيش: توقيف 3 مواطنين وسوري واحد ضمن إطار التدابير الأمنية في مختلف المناطق

اعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان، بانه "ضمن إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت مديرية المخابرات 4 أشخاص وفقًا لما يلي:
-المواطنَين (ا.ج.) و(ب.ج.) في منطقة حي السلم – الضاحية الجنوبية للاشتباه بارتكابهما جريمة قتل المواطن (ع.ا.) بتاريخ 6/6/2024، إضافة إلى ترويج المخدرات، وقد ارتكب الموقوف (ب.ج.) أكثر من ٥٠ جريمة سلب في أماكن وتواريخ مختلفة.
-المواطن (ح.ا.) في منطقة حي السلم – الضاحية الجنوبية لارتكابه جرائم سلب وسرقة، وإطلاقه النار على المواطن (م.ن.) وإصابته، واعتدائه بالضرب على عدة أشخاص، إضافة إلى تعاطي المخدرات وترويجها.
-السوري (م.م.) في منطقة الجناح – بيروت لإقدامه على طعن أحد الأشخاص وإطلاق النار وترويع المواطنين وافتعال إشكالات وتعاطي المخدرات.
وقد بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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