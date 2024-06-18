شولتس: الحكومة الألمانية لن تتورط في أي مغامرات يمكن التخوف منها فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس لمواطنيه أن "الحكومة الألمانية لن تتورط في أي مغامرات يمكن التخوف منها فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، وستواصل اتباع سياسة حكيمة".

واشار شولتس في مؤتمر صحفي مشترك مع رؤساء الحكومة الفيدرالية في البلاد، الى أن "يمكن للجميع أن يثقوا في أن سياسات الحكومة الفيدرالية تحت قيادتي سوف تستمر في الاعتماد على الحكمة، وسوف يستمرون في القيام بذلك في المستقبل".

واعتبر أن "هذا هو الأساس الذي يجعل جميع الذين يشعرون بالقلق بحق إزاء مثل هذا الصراع أن يثقوا في أنه لن تكون هناك مغامرات من جانب السياسة الألمانية يمكن التخوف منها".

وشدد شولتس على أن "الحكومة تعتزم تنفيذ مهامها بطريقة تضمن أمن أوروبا"، مضيفا أن "أوكرانيا قادرة على الدفاع عن نفسها، لكن احتمال استعادة الأمن والتماسك بسرعة في أوروبا لا يغيب عن الأنظار أيضا".

وفي وقت سابق، شبه المستشار الألماني المؤتمر في سويسرا بـ "نبتة ينبغي سقيها" لتطوير المفاوضات بشأن أوكرانيا.

يذكر أنه في أواخر ايار الماضي، أبلغت الحكومة الألمانية بقرارها السماح لكييف باستخدام الأسلحة الألمانية لضرب أهداف داخل روسيا.