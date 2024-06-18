المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: ندعو لتحقيق دولي في جرائم الاعتقال وإعدام الاحتلال الكوادر الطبية الفلسطينية

دعا المكتب الإعلامي الحكومي بغزة لتحقيق دولي في جرائم الاعتقال وإعدام الاحتلال الكوادر الطبية الفلسطينية. واعتبر في بيان، بان إعدام الاحتلال الطبيب إياد الرنتيسي داخل السجون جريمة مروعة.

وطالب المكتب الاعلامي بإفراج السلطات الاسرائيلية عن 310 من الكوادر الطبية يتعرضون للتعذيب. وحمل اسرائيل والإدارة الأميركية المسؤولية عن حياة وسلامة الطواقم الطبية.