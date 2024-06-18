شركة التعدين الفنلندية "تيرافام" اعلنت أن هلسنكي أصبحت أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقوم بتعدين اليورانيوم

كشفت شركة التعدين الفنلندية "تيرافام"، أن "هلسنكي أصبحت أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقوم بتعدين اليورانيوم".

وأوضحت الشركة في بيان، "بدأت تيرافام في استخراج اليورانيوم الطبيعي بموقعها الصناعي في منجم سوتكامو (منجم في شمال شرق البلاد)، ومع بدء التشغيل، ستصبح فنلندا الدولة العضو الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي ستنتج اليورانيوم".

واضافت أن "من المتوقع أن تصل المؤسسة إلى طاقتها الكاملة بحلول عام 2026، وسيبلغ حجم إنتاج اليورانيوم حوالي 200 طن سنويا"، موضحة أن "حجم الاستثمارات استعدادا للإنتاج بلغ نحو 20 مليون يورو".

وفي عام 2020، منحت الحكومة الفنلندية تصريحا بشأن تعدين اليورانيوم لشركة "تيرافام" بموجب قانون الطاقة النووية، مما سمح للشركة بالعمل على ذلك في منجم سوتكامو.