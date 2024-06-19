حزب الله: استهداف مصنع ‌‏"بلاسان" للصناعات العسكرية في ‏مستوطنة سعسع بصواريخ الفلق

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداء العدو الإسرائيلي المتكررة ‌‏التي طالت بلدة البرغلية، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مصنع ‌‏"بلاسان" للصناعات العسكرية المتخصصة في تدريع وحماية الاليات والمركبات لصالح جيش العدو في ‏مستوطنة سعسع بصواريخ الفلق.

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