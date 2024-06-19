ميقاتي اتصل بوزير العدل طالبا الايعاز الى النيابة العامة التمييزية باتخاذ إجراءات بحق المعتدين على نعيم

أجرى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اتصالا بوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري طالبا الايعاز الى النيابة العامة التمييزية باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حق المعتدين على ناشر موقع "السياسة" الصحافي رامي نعيم في منطقة فردان.

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