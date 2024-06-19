باربرا ليف: وقف إطلاق النار في غزة سيمثل اختراقا من أجل الوصول إلى حل على الحدود بين إسرائيل ولبنان

اشارت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، الى ان "إبعاد حماس عن الحكم في غزة بعد الحرب سيكون صعبا"، مؤكدة أن "القضاء على حماس لن يكون بالوسائل العسكرية وحدها". واعتبرت أن "العالم استوعب بعد 7 تشرين الاول أن قطر قناة حيوية بالفعل للوساطة، فالوسطاء القطريون عملوا دون كلل من أجل التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الاسرى". واكدت أن "الوساطة القطرية بالغة الأهمية لمصالحنا ومصالح إسرائيل، وهي أصبحت شريكا موثوقا به للغاية بالنسبة للولايات المتحدة".

في سياق منفصل، لفتت الى ان "مبعوث الرئيس الاميركي جو بايدن يواصل العمل على تهدئة الأمور بين حزب الله وإسرائيل"، مضيفة أن "وقف إطلاق النار في غزة سيمثل اختراقا من أجل الوصول إلى حل على الحدود بين إسرائيل ولبنان".

وأكدت أن "الأوضاع على الحدود بين لبنان وإسرائيل متقلبة للغاية بشكل مثير للقلق، ونحن قلقون من تصاعد الأعمال العدائية على طول الخط الأزرق في لبنان والدبلوماسية هي الطريق الوحيد للحل".