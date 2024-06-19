هيئة البث: مخاوف في إسرائيل من أن واشنطن قد تقيد شحنات أسلحة إضافية لمنع أي هجوم إسرائيلي في لبنان

اشارت هيئة البث الإسرائيلية الى مخاوف في إسرائيل من أن واشنطن قد تقيد شحنات أسلحة إضافية لمنع أي هجوم إسرائيلي في لبنان.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مطلع بان رئيس مجلس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو اختار بشكل واضح فتح جبهة مواجهة أخرى مع إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن.