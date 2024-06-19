أوكرانيا ستفرض تقنينا للكهرباء الأربعاء في جميع أنحاء البلاد لتخفيف الضغط عن الشبكة

ستفرض أوكرانيا تقنينا للتغذية بالتيار الكهربائي طوال يوم الأربعاء في جميع أنحاء البلاد لتخفيف الضغط عن شبكة الكهرباء التي تضررت بشدة من جراء القصف الروسي، وفق ما أعلنت الثلاثاء شركة "أوكرينيرغو" المشغّلة للقطاع.

اوضحت الشركة في بيان، بانه "ستطبّق شركات توزيع الطاقة الإقليمية تقنينا" للتغذية بالتيار الكهربائي يشمل "المستهلكين الصناعيين والمنزليين من الساعة 00,00 إلى الساعة 24,00".

وبرّرت الشركة الخطوة بـ"زيادة متوقّعة للاستهلاك من جراء ارتفاع درجات الحرارة"، موضحة أن "البنى التحتية الأساسية" لن تكون مشمولة بالتقنين.

في ربيع العام 2024، دمّرت ضربات روسية واسعة النطاق نُفّذت بواسطة مسيّرات وصواريخ محطات للطاقة الأوكرانية، ما استدعى تقنين التغذية بالتيار واستجرار الكهرباء من دول أوروبية مجاورة.

في الأسبوع الماضي قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القصف الروسي أدى إلى تراجع إنتاج الكهرباء في أوكرانيا إلى نصف ما كان عليه خلال فصل الشتاء.

ودعت كييف حلفاءها الغربيين إلى مساعدتها في إعادة بناء شبكة الكهرباء الأوكرانية، إلا أن الخطوة تتطلّب استثمارات كبرى وإمدادها بمزيد من الدفاعات الجوية لمواجهة ضربات موسكو.