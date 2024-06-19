«رسالة ردع لإسرائيل».. سمير فرج يعلق على فيديو الاستطلاع الذي نشره حزب الله

الشارقة - اميمة ياسر -

علق الخبير الإستراتيجي اللواء سمير فرج فيديو الاستطلاع الجوي الذي نشره حزب الله اللبناني لمناطق في شمال إسرائيل، والذي تم توثيقه بمسيرات القوة الجوية التابعة للحزب.

وقال فرج، في تصريحات نقلها موقع قناة "روسيا اليوم"، إن تصوير الطائرات المسيرة التابعة لحزب الله عالي الجودة ما يدل على أن الحزب يمتلك طائرات استطلاع على أعلى درجة من الدقة والكفاءة في الحصول على المعلومات.

وأضاف الخبير الاستراتيجي أن المقاطع المصورة من قبل المسيرات واضحة واستطاعت كشف المواقع العسكرية الإسرائيلية والصواريخ والقوارب الصاروخية الموجودة في ميناء حيفا بدقة بالغة.

وأشار إلى أن هذا الفيديو في مثل هذا التوقيت يمثل رسالة ردع إلى إسرائيل يقول من خلالها حزب الله لتل أبيب إن "جميع أهدافكم الإستراتيجية لدينا ونحن قادرين على الوصول إليها في أي وقت، لقد وصلنا لها بالتصوير ونستطيع الوصول إليها بالضرب والاستهداف".

وأوضح أن هناك رسالة أخرى مبطنة داخل الفيديو وهي رصد ميناء حيفا على وجه الخصوص، لافتا إلى أن هذا الميناء يمثل أهم منفذ بحري لدى تل أبيب ويعتبر واحدا من أهم المناطق الإستراتيجية داخل إسرائيل.

وأكمل أن الرسالة مفادها "سنضرب ميناء حيفا في البحر الأبيض المتوسط"ـ مشيرا في السياق إلى أن ميناء إيلات يواجه مشاكل كبيرة بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر ما سيمثل أزمة كبيرة للغاية بالنسبة إلى إسرائيل.

وتابع فرج: "هذه رسالة ردع معنوي يريد حزب الله من خلالها التأكيد للإسرائيليين على أن لديه القدرة والقوة على ضربه في مناطق استراتيجية لكنه لا يستخدمها حتى الآن".

ولفت إلى أن قناة "12" العبرية بثت مقطع الفيديو ما سيمثل رسالة تخويف وضغط داخل الشارع الإسرائيلي ما سيصعب على السلطات في تل أبيب اتخاذ أي قرار ضد حزب الله.

كما شدد الخبير الاستراتيجي على أن حزب الله اللبناني لم يستخدم حتى الآن سوى 10% من قوته العسكرية في عملياته ضد إسرائيل، مؤكدا أن تل أبيب ستفكر مرة واثنين وثلاثة في شن حرب كبرى ضد حزب الله.

وأكد اللواء سمير فرج أن الموضوع ليس بالسهل أو الهين لأن حزب الله ليس محاصرا مثل حركة حماس في قطاع غزة كما أن الإسرائيليين يدركون بالفعل مدى قوة الحزب العسكرية.

نشر حزب الله اللبناني، مقطع فيديو قال إنه "من طائرة مسيرة أجرت عمليات استطلاع جوي، لمناطق شمال إسرائيل".

وأظهر الفيديو، الذي عنونه حزب الله بـ "ها ما جاء به الهدهد"، ميناء حيفا وقاعدة بحرية.

وعلقت وسائل إعلام إسرائيلية على ما نشره حزب الله أن الصور الجديدة "هي الأكثر إثارة للقلق منذ بداية الحرب، وفيها يمكن رؤية حيفا."

وفي فيديو تجاوزت مدته 9 دقائق ونصف، عرض الإعلام الحربي لحزب الله مشاهد من استطلاع جوي لمناطق في شمالي كريات شمونة ونهاريا وصفد كرميئيل والعفولة وصولا إلى حيفا ومينائها.

وتضمنت المشاهد معلومات استخبارية لمواقع إسرائيلية داخل فلسطين المحتلة، وأظهرت المشاهد وصول المسيّرة إلى ميناء حيفا وما تتضمنه من مشاهد لمواقع حساسة في حيفا من الميناء إلى مصافي النفط ومصانع عسكرية، بالإضافة إلى مواقع تمركز البوارج الحربية، وذلك بحسب وسائل إعلام لبنانية.

كما أرفق حزب الله المقطع السابق بعبارة الحلقة الأولى في إشارة إلى احتمالية عرض مقاطع مصورة أخرى، مؤكّدا أنّ المسيّرة تجاوزت الدفاع الجوي للاحتلال الإسرائيلي وعادت من دون أن تتمكن من كشفها.