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إسرائيل: القتال ضد حماس برفح أكثر حدة من المناطق الأخرى

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله، إن القتال ضد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة كان أكثر حدة مقارنة بمناطق أخرى بما في ذلك مدينة غزة.

كان وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، قال إن الحرب الصعبة التي نخوضها جاءت مفاجئة ودفعنا ثمنا باهظا لم نر له مثيلا.

وأضاف وزير دفاع الاحتلال، أن الفشل الموجع سيجري بحثه والتعلم منه وهذه الدروس ستؤثر على مستقبلنا على هذه الأرض، موضحا أن قوات الجيش والموساد وأجهزة الأمن تقاتل في 7 جبهات منذ 8 أشهر.

وتابع وزير الدفاع، أنه على الأمن والقيادة السياسية التحقيق لفهم كيف استطاع العدو بناء قدرات دفاعية وهجومية أدت إلى 7 أكتوبر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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