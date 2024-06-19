وفاة مشجعتين للنادي الأهلي في حادث مروري بمحيط ستاد برج العرب (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

لقيت مشجعتان من جماهير النادي الأهلي مصرعهما، مساء اليوم الثلاثاء، في حادث مروري أمام ستاد برج العرب عقب انتهاء مبارة الأهلي والاتحاد السكندري في بطولة الدوري المصري.

وقال الدكتور محمد عرابي؛ مدير مرفق إسعاف الإسكندرية، إن سيارات الأسعاف نقلت فتاتين أصيبا في حادث مروري بالقرب من ستاد برج العرب إلى مستشفى العامرية العام، وأعلنت وفاتهما.

وأوضح مصدر طبي بمستشفى العامرية العام أن الحالتين "نورهان، ن" و "نادية، ص" وصلتا المستشفى في وضع حرج وأعلنت وفاتهما متأثرتين بإصابتهما.

ووفقًا لشهود عيان مقربين من المشجعتين فإن الفتاتين من محافظة القاهرة وكانتا حضرا صباح اليوم ضمن الجماهير التي وصلت لمؤازرة النادي الأهلي وحصل الخليج 365 على صور للمشجعتين.