يعالون: نتنياهو المسؤول عن أخطر فشل أمني في تاريخ إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية مقالا عن وزير الدفاع الأسبق موشيه يعالون إن حكومة المسيانية والمتهربين من التجنيد والفاسدين لم تقرر بعد ما هو الغرض من الحرب وما هي الحالة النهائية للعار.

وهاجم يعالون خلال تظاهرة أمام الكنيست حيث يطالب المتظاهرون بـ"الانتخابات الآن"، نتنياهو قائلا "أنت المسؤول الرئيسي عن أخطر فشل أمني في تاريخ إسرائيل".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها، إن هناك مخاوف في إسرائيل من أن واشنطن قد تقيد شحنات أسلحة إضافية لمنع أي هجوم إسرائيلي في لبنان.

وأضافت هيئة البث، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اختار بشكل واضح فتح جبهة مواجهة أخرى مع إدارة بايدن.