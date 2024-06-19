شكرا لقرائتكم خبر عن خلى بالك.. الحبس سنة عقوبة تصوير شخص دون إذنه فى قانون العقوبات والان مع تفاصيل الخبر

وضع قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 عقوبة خاصة للتعدي على حرمة الحياة الخاصة والتصوير بدون إذن وذلك للحفاظ على المواطنين، حيث يعد انتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة والصورة التى تشير لشخصية صاحبها خلال حياته الطبيعية تعد مساسًا بالخصوصية التي كفلها الدستور والقانون.

ونصت المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص".

ولم يفرق القانون فى تلك الحاله طريقه التصوير او الادوات المستخدمه فيه ،فلا فرق فى التصوير بدون أذن باستخدام كاميرات متخصصه اوالهاتف المحمول واشترط القانون الأذن للتصوير والا وجبت العقوبه.