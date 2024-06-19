واشنطن: نواصل العمل الجاد لاستعادة الهدوء بين لبنان وإسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال البيت الأبيض، إنه لا جديد بشأن شحنة الذخائر المعلقة لإسرائيل ونقاشنا متواصل معهم لبحث إمكانية الإفراج عنها.

وأضاف البيت الأبيض، أن المبعوث الأمريكي إلى لبنان يجري مباحثات للتوصل إلى حل دبلوماسي على طول الخط الأزرق، موضحا أننا نواصل العمل الجاد لاستعادة الهدوء على الحدود بين لبنان وإسرائيل بما يسمح بعودة المدنيين لمنازلهم.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مصادر، إن مبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى لبنان عاد إلى إسرائيل بعد محادثاته في بيروت، وسيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وكان المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين إلى لبنان قد أجرى مباحثات مع رئيسي الحكومة والبرلمان نجيب ميقاتي ونبيه بري في بيروت، وذلك بعد محادثات أجراها مع المسؤولين الإسرائيليين.