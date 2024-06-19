رعب "الطائرات السياسية" يتواصل.. اختفاء طائرة نائب رئيس مالاوي

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من ليلونغوي (مالاوي): اختفت طائرة تقل ساولوس تشيليما نائب رئيس مالاوي و 9 آخرين، الإثنين، حسبما أفاد بيان صادر عن مكتب رئيس البلاد في العاصمة ليلونغوي.

وكشف البيان أن الطائرة التابعة لقوة دفاع مالاوي "خرجت عن الرادار"، بعد أن غادرت العاصمة ليلونغوي صباح الإثنين، ولم يتمكن أحداً من رصد مكان الطائرة حتى الآن.

وبعد إبلاغه بالحادث، ألغى رئيس مالاوي لازاروس شاكويرا رحلته المقررة إلى جزر البهاما.

وأمر رئيس البلاد بإجراء عملية بحث وإنقاذ، بعدما فشل مسؤولو الطيران في الاتصال بالطائرة.

وكان من المفترض أن تهبط الطائرة في مطار مزوزو الدولي شمالي البلاد، بعد الساعة 10:00 صباحا بالتوقيت المحلي (11:00 بتوقيت غرينتش)، لكن ذلك لم يحدث، حيث كانت رحلة نائب الرئيس إلى هذه المنطقة بهدف المشاركة في مراسم تشييع أحد الوزراء.

يذكر أن العام الحالي شهد أكثر من حادثة لطائرات تقل سياسيين، وكان على رأسهم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي لقي مصرعة بعد تحطم المرحية التي كان على متنها مع عدد من السياسيين، وعلى رأسهم وزير خارجية إيران الراحل أمير عبداللهيان في شهر آيار (مايو) الماضي.

كما هبطت مروحية رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان اضطراريا في 25 آيار (مايو) الماضي في ملعب مدينة فانادزور بسبب سوء الأحوال الجوية، ولكن الحادث لم يسفر عن أي خسائر.