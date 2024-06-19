الخارجية الأميركية: فرضنا عقوبات على 3 أفراد و6 كيانات سهلت شراء الحوثيين للأسلحة

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، عن فرض "عقوبات على 3 أفراد و6 كيانات سهلت شراء الحوثيين (حركة أنصار الله في اليمن) للأسلحة".

وذكرت أن "الجهات التي فرضنا عليها عقوبات يوجد بعضها بالصين وقد مكنت الحوثيين من تحقيق إيرادات مالية".

في وقت سابق، أعلن الجيش الأميركي، "أننا دمرنا 8 مسيرات للحوثيين في اليمن وواحدة فوق خليج عدن خلال 24 ساعة".

ويأتي ذلك، في وقت تستمر فيه عمليات القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية تضامنًا مع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية، وذلك في البحر الأحمر والبحر العربي والمحيط الهندي والبحر المتوسط، كما أضافت إلى أهدافها السفن المرتبطة بأميركا وبريطانيا منذ شنّ جيش البلدين غارات جويّة داخل اليمن.