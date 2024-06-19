اندلاع حريق هائل في مستودع للذخيرة في العاصمة التشادية

اندلع حريق هائل في وقت متأخر الثلاثاء في مستودع عسكري ضخم للذخيرة في العاصمة التشادية نجامينا، ما تسبب بانطلاق مقذوفات من مختلف العيارات وانفجارها في السماء، وفق ما أعلنت السلطات المحلية وشهود.

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأنه أمكن من على بعد أميال سماع أصوات الانفجارات من المستودع الواقع في منطقة غودجي القريبة من المطار، مضيفة أن المقذوفات المتفجرة التي كانت تنطلق على فترات منتظمة حوّلت لون السماء فوق المستودع إلى الأحمر والأسود.

وقالت خديجة داكو التي تسكن في منطقة أمسينين القريبة من غودجي "تحطّم سقف منزلنا بسبب أحد الانفجارات".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي إتنو أن الحريق أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى دون أن يذكر أرقاما محددة.

وكان وزير الخارجية التشادي عبد الرحمن كلام الله، وهو أيضا المتحدث باسم الحكومة، قد أعلن عن حصول "انفجارات ضخمة" في الموقع وحض السكان على التزام الهدوء.