ياسر رشاد - القاهرة - موسم الحج 1445هـ، نجحت المملكة العربية السعودية في تسخير كافة قطاعاتها وأدواتها للتيسير على حجاج بيت الله الحرام أداء مناسكهم في سهولة ويسر وطمأنينة، وأعلنت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ عن نجاح خطة الرئاسة لطواف الوداع للمتعجلين من حجاج بيت الله الحرام، وإثراء تجربتهم.

وأوضحت الرئاسة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقًا، أنها تمكنت من تنفيذ خطة حج هذا العام من خلال تهيئة الخِدمات الدينية والأجواء التعبدية؛ بالتناغم والتكامل مع كافة الجهات المعنية العاملة بالمسجد الحرام في خدمة ضيوف الرحمن؛ لتقديم الخدمات الدينية المتميزة المحوكمة بأعلى مستويات المهنية للحجاج.

وقالت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي إنها سخرت كافة طاقاتها وإمكاناتها وكوادرها البشرية من منسوبي الرئاسة الدينية والمتطوعين، إضافة إلى تسخير التقانة والمنصات الرقمية والروبوتات الذكية؛ لإنجاح خطة طواف الوداع للمتعجلين، المرسومة مسبقًا ضمن خطط الرئاسة الدينية لموسم حج ١٤٤٥هـ؛ لإثراء تجربة ضيوف الرحمن المتعجلين دينيًا، ومواجهة ذروة توافدهم إلى المسجد الحرام بعد رمي جمار يوم الثاني عشر لأداء آخر ما تبقى من مناسك الحج؛ امتثالًا لأمر النبي ﷺ: "لا ينفِرنَّ أحدٌ حتَّى يَكونَ آخرُ عَهْدِهِ الطَّوافَ بالبيتِ" (أخرجه أبوداود).

ولفتت الرئاسة إلى أنها سخرت عددًا من المبادرات النوعية والمناشط الدينية في مرحلتها الثالثة، الملائمة لتقاطر الأعداد المليونية إلى المسجد الحرام من الحجاج المتعجلين لإتمام نسكهم بأداء طواف الوادع.