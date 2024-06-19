نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين، قولهم إن "البيت الأبيض ألغى اجتماعا رفيع المستوى مع إسرائيل بشأن إيران كان مقررا اليوم، بعد مهاجمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن تصدير الأسلحة".
وذكر المسؤولون أن "إلغاء الاجتماع يظهر أن هناك عواقب لمثل هذه التصرفات"، مضيفين "الأميركيون غاضبون للغاية وقد أحدث فيديو نتانياهو الكثير من الضرر".
ونقل أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي، تأكيده أن "واشنطن أبلغتنا بأن مستشاري بايدن قرروا إلغاء حوار استراتيجي مع تل أبيب بشأن إيران".
كانت هذه تفاصيل خبر أكسيوس عن مسؤولين: أميركا ألغت حوارًا استراتيجيًا مع إسرائيل بشأن إيران كان مقررًا اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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