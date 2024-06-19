الشرطة الفرنسية اعتقلت ثلاثة فتيان للاشتباه باغتصابهم فتاة تبلغ 12 عاما بدافع معاداة السامية

اعلنت الشرطة الفرنسية "اعتقال ثلاثة فتيان للاشتباه باغتصابهم فتاة تبلغ 12 عاما خارج باريس بدافع معاداة السامية".

واوضح مصدر في الشرطة لوكالة "فرانس برس"، أن "الفتيان الثلاثة الذين تراوح أعمارهم بين 12 و13 عاما، اعتقلوا الاثنين للاشتباه باغتصابهم فتاة في ضاحية كوربفوا بشمال غرب باريس".

وأفاد ممثل الادعاء أن "الموقوفين سيمثلون أمام قاضي التحقيق في وقت لاحق الثلاثاء حيث يتوقع أن تُوجه لهم اتهامات بالاغتصاب بدافع الانتماء الديني للضحية".

ويوجد في فرنسا أكبر عدد من السكان اليهود مقارنة بأي دولة أخرى ما عدا إسرائيل والولايات المتحدة، بالإضافة إلى أكبر جالية مسلمة في أوروبا.