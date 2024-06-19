انطلاق القمة بين بوتين وكيم جونغ أون بحفل افتتاحي في بيونغ يانغ

انطلقت القمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بحفل افتتاحي في بيونغ يانغ، وفق ما أفادت وسائل إعلام روسية.
وأمس، وصل الرئيس الروسي إلى كوريا الشمالية في زيارة دولة، وفق ما أعلن الكرملين.
وفي وقت سابق أعرب الرئيس الروسي في مقال له نشرته وسائل إعلام كورية شمالية، عن دعمه الكامل لحليفته كوريا الشمالية، مسلطا الضوء على دعم بيونغ يانع القوي لحرب روسيا في أوكرانيا وتعزيز العلاقات، كما تحدث عن سياسات أميركا.
وتشهد العلاقات الكورية الروسية تنامي ملحوظ منذ بدء الحرب في أوكرانيا في شباط 2022
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