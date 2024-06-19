بوتين: روسيا وكوريا الشمالية تعملان بنشاط على تطوير شراكة متعددة

ابوظبي - سيف اليزيد - موسكو (وكالات)

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، أن روسيا وكوريا الشمالية تعملان بنشاط على تطوير شراكة متعددة الأوجه.

وأشاد الرئيس بوتين بكوريا الشمالية وشكرها على «دعمها القوي».

وزيارة بوتين هي الأولى لكوريا الشمالية منذ 24 عاماً.

وقال بوتين، في مقال لصحيفة «رودونج شينمون» الرسمية في كوريا الشمالية بعنوان «روسيا وكوريا الشمالية: تقاليد الصداقة والتعاون عبر السنين» نُشر أمس على موقع الكرملين على «الإنترنت»: «كما كان من قبل، تعمل روسيا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بنشاط على تطوير شراكة متعددة الأوجه»، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

كما أكد بوتين أن روسيا وكوريا الشمالية ستعملان على تطوير آليات الدفع التي لا يسيطر عليها الغرب.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، يتبع بثقة المسار الذي وضعه أسلافه - رجال الدولة البارزون وأصدقاء الشعب الروسي، الرفيقان كيم إيل سونج وكيم جونج إيل.

ويقوم الرئيس فلاديمير بوتين بزيارة دولة ودية إلى جمهورية كوريا الشمالية وفيتنام في الفترة من 18 إلى 20 يونيو الجاري.

وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية قد استبقت زيارة بوتين بأيام مشيرة إلى أن الزعيم كيم جونج أون قال في رسالة بعثها إلى الرئيس فلاديمير بوتين إن بلاده «رفيق سلاح لا يقهر» لروسيا.