الاحتلال يطلق الرصاص الحي ويصيب شابين في قلقيلية

ياسر رشاد - القاهرة - مع آخر أيام عيد الأضحى المبارك، وقعت مواجهات بين الشباب الفلسطيني وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة قلقيلية وأصيب شابان.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أصيب شابين بالرصاص الحي، ليلة الأربعاء 19 يونيو، وأفاد الهلال الأحمر، بأن طواقمه نقلت إصابة فتى (17 عاما) بالرصاص في الركبتين في مدينة قلقيلية، وشاب (19 عاما) بالرصاص الحي في الكتف.

الاحتلال يطلق الغاز السام على مدينة قلقيلية

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية، واندلعت مواجهات في المكان أطلقت خلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام، ما أدى لإصابة مواطنين بالرصاص الحي.

وعلى صعيد آخر اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، بلدة طمون جنوب طوباس، وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدد من الآليات العسكرية، من مدخلها الشرقي.

يذكر أن "وفا" نقلت قبل فجر اليوم استشهاد7 مواطنين على الأقل وأصيب العشرات الليلة، في قصف عنيف للاحتلال الإسرائيلي استهدف خيام النازحين في منطقة المواصي شمال غرب رفح جنوب قطاع غزة، بجانب قصف منازل المواطنين في بلدة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 37,372 شهيدا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، و85,452 إصابة، ولا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.