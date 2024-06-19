واشنطن: ناقشنا مع شركائنا العرب الوضع بغزة بعد الحرب

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، إن قطر لا غنى عنها في جهودنا لإطلاق سراح الأسرى.

وأضافت مساعدة وزير الخارجية، أن شركاؤنا الإقليميون يلعبون دورا حيويا في استقرار منطقة الشرق الأوسط، موضحة أن الدبلوماسية هي أفضل وسيلة لمعالجة القضايا المطروحة في المنطقة.

وأضافت باربرا ليف، أن الصراع بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وإسرائيل والتصعيد من إيران ووكلائها يؤدي إلى تعقيد عملنا إلى حد كبير في المنطقة، مشيرة إلى أننا نسعى لإنهاء الصراع وتحقيق الأمن الدائم للإسرائيليين والفلسطينيين.

وأكملت: "نضغط على الشركاء الرئيسيين لفعل ما بوسعهم لحمل حماس على قبول مقترح وقف إطلاق النار"، موضحة أن واشنطن تبحث عددا من التصورات المتعلقة بالوضع في قطاع غزة بعد الحرب.

وأوضحت مساعدة وزير الخارجية، أننا ناقشنا مع شركائنا العرب على مدى الأشهر الماضية كيف سيكون الوضع في قطاع غزة بعد الحرب، مشيرة إلى أن التخطيط غير كاف على أقل تقدير من جانب الحكومة الإسرائيلية بشأن الوضع في غزة بعد الحرب.