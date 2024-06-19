الجيش الفلبيني: خفر السواحل الصيني صعد إلى سفينة تابعة لنا في بحر الصين الجنوبي وصادر أسلحة

أعلن الجيش الفلبيني، أنّ خفر السواحل الصيني صعد إلى سفن تابعة للبحرية الفلبينية في بحر الصين الجنوبي خلال الأسبوع الحالي، وصادر أسلحة كانت على متنها، في مواجهة أدّت إلى إصابة بحّار بجروح خطرة.

وقال قائد القيادة الغربية في الجيش الفلبيني الادميرال الفونسو توريس لصحافيين في أول تصريح رسمي فلبيني حول الحادث الذي وقع قبالة جزيرة سيكوند توماس شول: "صعد خفر السواحل الصيني بطريقة غير قانونية على مراكبنا"،

وأوضح ان الأسلحة النارية التي تمت مصادرتها كانت مخزّنة في المراكب من جانب البحارة الفلبينيين الذين طلب منهم عدم إشهار أسلحتهم خلال المواجهة مع الصينييين الاثنين.