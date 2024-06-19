أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي بأن "رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، التقى، الثلاثاء، بالدوحة كبار مسؤولي حركة "حماس" في محاولة للتوصل إلى انفراجة في المحادثات حول اتفاق المحتجزين ووقف إطلاق النار".
ونقل "أكسيوس" عن مصدر أن "رئيس الوزراء القطري يضغط على "حماس" في محاولة لسد الفجوة بين اقتراح الحركة والاقتراح الإسرائيلي".
كانت هذه تفاصيل خبر أكسيوس: قطر تضغط على حماس لسد الفجوة بشأن اتفاق وقف النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.