أكسيوس: قطر تضغط على حماس لسد الفجوة بشأن اتفاق وقف النار

أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي بأن "رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، التقى، الثلاثاء، بالدوحة كبار مسؤولي حركة "حماس" في محاولة للتوصل إلى انفراجة في المحادثات حول اتفاق المحتجزين ووقف إطلاق النار".

ونقل "أكسيوس" عن مصدر أن "رئيس الوزراء القطري يضغط على "حماس" في محاولة لسد الفجوة بين اقتراح الحركة والاقتراح الإسرائيلي".