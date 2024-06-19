محمد سيف الدولة : حلم إسـ ـرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات مازال يراود قادة الاحـ ـتلال الإسـ ـرائيلي

الشارقة - اميمة ياسر - علق الباحث والمحلل السياسي المختص بشؤون إسـ ـرائيل محمد سيف الدولة على ظهور شعار إسـ ـرائيل الكبرى على الزي العسكري لجندي إسـ ـرائيلي.

وأضاف في تصريحات لـRT أن "حلم إسـ ـرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات مازال يراود قادة الاحـ ـتلال الإسـ ـرائيلي على الرغم من أن المقاومة الفلسـ ـطينية حطمت تلك الأوهام هذا هو الهدف أو الشعار الأكثر شهرة في المشروع الصهـ ـيوني".

وتابع الخبير المصري أن هذا الشعار "كان أحد الدروس الأساسية في المناهج التعليمية العربية لتوعية وتربية وتحذير الشباب العربي من خطورة إسـ ـرائيل ومن أنها لا تستهدف فلسـ ـطين فقط بل تستهدف كل الأمة العربية".