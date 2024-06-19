متفوقة على قوى مثل الصين أو أستراليا .. إسرائيل : لماذا يستمر الجيش المصري في تسـليح نفسه دون انقطاع؟

الشارقة - اميمة ياسر - كشف تحليل أجراه معهد أبحاث دولي ونشره موقع Srugim الإسـ ـرائيلي وضع مصر في المركز السابع عالميا في شراء الأسـ ـلحة، متفوقة على قوى مثل الصين أو أستراليا.

وتساءل الموقع الإسـ ـرائيلي : "لماذا يستمر الجيش المصري في تسـ ـليح نفسه دون انقطاع؟".

وقام المعهد الدولي للبحوث الإحصائية "ستاتيستا" بتحليل اتفاقيات الشراء بين الدول والموردين والشركات في مجال الأسلـ ـحة الدولية، وقام بتجميع قائمة بأكبر 10 دول شراء للأسـ ـلحة، وجاءت مصر في المراكز العشرة الأولى.

وبحسب بيانات المعهد فإن أكبر مستوردي الأسلـ ـحة في العالم هم: السعودية (8.4%)، قطر (7.6%)، أوكرانيا (4.9%)، باكستان (4.3%)، اليابان (4.1%)، مصر (4%) وأستراليا (3.7%) وكوريا الجنوبية (3.1%) والصين (2.9%).