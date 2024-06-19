المتهم في قبضة الداخلية العراقية .. القبض على مصري متهم بارتكاب جـريمة مـروعة في البصرة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن القبض على متهم مصري قـ ـتل 4 من مواطنيه وقطع جثـ ـثهم في مدينة البصرة الواقعة في أقصى جنوب العراق.

وقالت الوزارة في بيان إن "شرطة البصرة وبإسناد الجهد الاستخباري باشرت بالإجراءات اللازمة بعد ورود إخبار عن وجود أجزاء جثـ ـث مقطعة لأشخاص مرمية في مكبين للنفايات في منطقتي الطويسة ودور النفط".

وأضافت: "بعد التحري الدقيق توصلت التوصل إلى الجاني والقبض عليه بعد هروبه إلى محافظة بغداد. وتبين أن المتهم يحمل الجنسية المصرية أيضا، وقد اعترف بقـ ـتل هؤلاء الأربعة وتقطيع أجسادهم وتوزيعها في مناطق متفرقة في مركز مدينة البصرة".