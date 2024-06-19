قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف الخيام وكفركلا وصفارات إنذار في كريات شمونة

أفادت قناة "المنار"، عن قصف مدفعي إسرائيلي استهدف أطراف بلدة كفركلا في جنوب لبنان، في حين أطلق الجيش الإسرائيلي رشقات رشاشة ثقيلة باتجاه البلدة. وفي هذا الصدد، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف مدينة الخيام. وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن دوي صفارات الإنذار في مستوطنة كريات شمونة ومحيطها خشية تسلل طائرات مسيّرة.

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