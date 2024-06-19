"الجديد": سقوط 3 إصابات إثر غارة إسرائيلية استهدفت يارون صباحًا

أفادت قناة "الجديد"، بأنّ "الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على بلدة يارون صباحًا والمعلومات تشير إلى سقوط 3 إصابات".

وفي وقت سابق، أفادت قناة "المنار"، عن قصف مدفعي إسرائيلي استهدف أطراف بلدة كفركلا في جنوب لبنان، في حين أطلق الجيش الإسرائيلي رشقات رشاشة ثقيلة باتجاه البلدة.

وفي هذا الصدد، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف مدينة الخيام.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن دوي صفارات الإنذار في مستوطنة كريات شمونة ومحيطها خشية تسلل طائرات مسيّرة.