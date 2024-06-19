مسؤول أوكراني: من الممكن دعوة ممثل روسيا لحضور القمة الثانية لعرض خطة السلام

اشار مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك الى إن المسؤولين الأوكرانيين بدأوا بالفعل الأعمال التحضيرية لتنظيم قمة سلام ثانية، وذلك بعد انعقاد القمة الأولى بقيادة أوكرانيا مطلع الأسبوع الجاري في سويسرا.

واوضح يرماك في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، إن القمة لن تكون ممكنة إلا بعد أن تضع الدول الأعضاء خطة مشتركة، وهي عملية يتوقع أن تستغرق عدة شهور. وأضاف "سيكون من الممكن عقد القمة الثانية عندما تكون لدينا خطة مشتركة"، مضيفا أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.

وذكرت يرماك إنه من الممكن دعوة ممثل روسيا لحضور القمة الثانية لعرض خطة السلام التي تقررها تلك القمة.

وشهدت القمة التي استضافتها سويسرا مشاركة أكثر من 90 دولة، لكن لم تتقدم أي دولة لاستضافة قمة تالية.