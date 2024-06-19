محكمة روسية تقضي بسجن جندي أميركي بعد ادانته بالتهديد بالقتل والسرقة

قضت محكمة روسية بسجن جندي أميركي بعد ادانته بتهمتي التهديد بالقتل والسرقة، وفق ما ذكرت وكالات أنباء روسية رسمية.

وأفادت وكالتا “تاس” و”سبوتنيك” أن محكمة في فلاديفوستوك حكمت على غوردون بلاك بالسجن ثلاث سنوات وتسعة أشهر.

وألقي القبض على بلاك الشهر الماضي في المدينة الواقعة بأقصى شرق البلاد خلال زيارته امرأة روسية كان قد واعدها أثناء خدمته في كوريا الجنوبية.

وأبلغت المرأة التي تدعى ألكسندرا فاشوك عن الجندي الأميركي البالغ 34 عاما بعد اندلاع شجار بينهما، وفق ما ذكرت وسائل إعلام روسية.

واتهمت فاشوك صديقها السابق بلاك بسرقة نحو 10 آلاف روبل (100 يورو) منها والاعتداء عليها جسديا.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن بلاك أقر بأنه “مذنب جزئيا” في جريمة سرقة فاشوك وغير مذنب في تهمة التهديد بقتلها.

واوضح بلاك إنها بدأت المشاجرة بعد احتسائها الشراب.

وأضاف بلاك أنه تعرف على فاشوك عبر تطبيق المواعدة تيندر والتقاها في تشرين الأول/أكتوبر 2022 بكوريا الجنوبية، قبل أن تدعوه لزيارة فلاديفوستوك.

وأوردت وكالة تاس الأربعاء أن محاميه يعتزم استئناف الحكم.