يديعوت أحرنوت: تحقيق للجيش الإسرائيلي أظهر رصده 3 مسيرات تصوير تابعة لحزب الله تسللت إلى مدينة حيفا

أفاد موقع "واينت"، التابع لصحيفة "يديعوت أحرنوت" الاسرائيلية، بأن "تحقيقا أجراه الجيش الإسرائيلي، الأحد، أظهر رصده 3 مسيّرات تصوير تابعة لـ"حزب الله"، تسللت إلى مدينة حيفا شمالا، والتي نشر الحزب لقطات لإحداها أمس".

ونقل الموقع عن ضابط في الجيش لم تسمّه، قوله إن "التحقيق الأولي للجيش يظهر أن حزب الله أطلق 3 مسيرات تصوير تجاه إسرائيل، حيث تابعها سلاح الجو الإسرائيلي".

وأوضح أن "إحداها أُسقطت والثانية اختفت عن الرادار، إذ يُعتقد أنها سقطت في البحر، فيما تسللت الثالثة لمدينة حيفا ومناطق أخرى شمال البلاد".

وبحسب ادعاء تحقيق الجيش الإسرائيلي، فإنّ "المسيّرة كانت تحت سيطرته، لكنه قرر عدم إسقاطها كونه عرف أنها مسيّرة تصوير، وليست متفجرة، وإطلاق مضادات جوية باتجاهها تخلق خوفًا لدى السكان، وقد تتسبب بأضرار".

وأشار إلى أن "الطائرة المسيرة التي أطلقها حزب الله، وهي من نوع هدهد 1، هي في الواقع طائرة صغيرة تحمل كاميرا Go Pro، ولم يكن عليها مدفع مضاد للطائرات".

ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي يعمل، خلال الأسابيع الأخيرة، "على تطوير قدرات الدفاع الجوي في مواجهة الصعوبات في التعامل مع الطائرات المسيرة لحزب الله، وخاصة المسلحة منها، ويحاول التمييز بين المسيّرات التي تلتقط الصور ولا تسبب أضرارا، وتلك المسلحة التي تهاجم وتتسبب بأضرار للسكان والممتلكات".