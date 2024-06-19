صحافي إسرائيلي: سلاح الجو في غفوة منذ سنوات ولم يكن مستعداً لاختراق طائرات دون طيار

نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن المعلق العسكري لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية آفي أشكنازي أن سلاح الجو الإسرائيلي في غفوة منذ سنوات ولم يكن مستعداً بشكل كاف لمواجهة أو اختراق طائرات دون طيار.
وأوضح أشكنازي أن "إسرائيل لم تكن مستعدة لهجوم الطائرات دون طيار باعتبارها صغيرة ومن الصعب على الرادارات الإسرائيلية تحديد موقعها، وهذه إحدى مشكلات سلاح الجو الإسرائيلي".
كما أشار إلى أنهم "في لبنان تعلموا عن قدرة الجيش الإسرائيلي على تعطيل عمل الطائرات بدون طيار وقاموا بتطوير أنظمة مراوغة، الآن فقط يفهم الجيش الإسرائيلي حجم المشكلة على الصعيد العملي وفي ذهن الجمهور في إسرائيل خاصة بسبب طول أمد القتال على مدى ثمانية أشهر".
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