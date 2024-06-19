أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) نقلًا عن مصدر عسكري، بأنّه "حوالي الساعة 7:00 صباح اليوم شنّ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا بالطيران المسيّر مستهدفًا موقعين عسكريين لقواتنا المسلحة في ريفي القنيطرة ودرعا وأدى العدوان إلى استشهاد ضابط ووقوع بعض الخسائر المادية".

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل ضابط سوري إثر هجوم إسرائيلي بالطيران المسيّر استهدف موقعَين عسكريين في ريفي القنيطرة ودرعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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