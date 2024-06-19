الجامعة العربية تعتزم إطلاق حملة "احميها" للتعريف بخطورة العنف ضد النساء في وضع اللجوء

ياسر رشاد - القاهرة - قالت السفيرة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، إن جامعة الدول العربية ستطلق بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، حملة "احميها" على جميع منصات التواصل الاجتماعي؛ للتعريف بخطورة العنف ضد النساء والفتيات في وضع اللجوء في المنطقة العربية.

وأضافت السفيرة هيفاء أبوغزالة في تصريح، اليوم الأربعاء أن الحملة، التي تتزامن مع اليوم العالمي للاجئين، الذي يوافق 20 يونيو، تأتي في إطار تنفيذ "الاستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة كافة أشكال العنف في وضع اللجوء وخاصة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات" التي تم اعتمادها من قبل مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ 155 عام 2021، ولتعزيز حماية النساء والفتيات.