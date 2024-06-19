الدفاع الإماراتية تنفذ طلعتها الجوية الخمسين لانزال المساعدات فوق قطاع غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة تنفيذ الإسقاط الجوي الخمسين لعملية "طيور الخير"، حيث تم إسقاط مساعدات إنسانية وإغاثية على منطقة دير البلح في قطاع غزة بواسطة طائرة من طراز "C17" تابعة للقوات الجوية الإماراتية، في اليوم الأول من أيام عيد الأضحى المبارك.

وكانت حمولة الإسقاط الإغاثي المقدرة ب ٣٨ طناً تشتمل على مساعداث غذائية واغاثية، ليصل بذلك اجمالي المساعدات التي تم اسقاطها جواً منذ إنطلاق عملية طيور الخير إلى ٣٣٨٢ طناً من المساعدات.

واشتملت عملية الإسقاط على طرود تحتوي على مواد إغاثية وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بما يسهم في تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه المناسبة والتخفيف من معاناته؛ وتأتي هذه الجهود في إطار عمل متكامل من المساندة للشعب في غزة وبذلك يتجاوز حجم المساعدات الإغاثية التي أرسلتها دولة الإمارات إلى قطاع غزة براً عبر معبر كرم أبوسالم، وجواً عبر عملية طيور الخير نحو 3752 طناً من المساعدات.

وتأتي عملية «طيور الخير» ضمن إطار عملية «الفارس الشهم 3» لدعم الإمارات للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

المصدر : وكالات