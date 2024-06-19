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التحالف الوطني ينشر البهجة بين الأطفال باحتفالات عيد الأضحى.. صور

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق

الأربعاء، 19 يونيو 2024 11:00 ص

تواصل  مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي جهودها من أجل إدخال البهجة على الأسر والأطفال ومشاركتهم فرحة عيد الأضحى في الأندية الاجتماعية والمتنزهات العامة إيمانًا بأهمية التكافل الاجتماعي ودور العمل الأهلي في تحقيق تنمية مستدامة.


شاركت مؤسسة الجارحي عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ،مواطني الفيوم وأسرهم فرحة عيد الأضحى في الأندية الاجتماعية والمتنزهات العامة، حيث حرص قيادات المؤسسة والعاملين بها ومتطوعيها على التواجد في نادي المحافظة وسط المواطنين، وقاموا بتنظيم عدد من الفقرات الفنية والترفيهية للأطفال، وتوزيع الحلوى والشيكولاتة والبالونات والهدايا علي المواطنين وأطفالهم.


ولقت الفعالية إشادة المواطنين واستحسانهم، معبرين عن تقديرهم للتحالف الوطني ومؤسساته وحرصهم الدائم على مشاركة المصريين أعيادهم وإدخال البهجة والسرور عليهم.

مشاركه الاطفال فرحتهم بالعيد
مشاركه الأطفال فرحتهم بالعيد

 

خلال توزيع الهدايا على الاطفال
خلال توزيع الهدايا على الأطفال

 

جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات

 

احتفالات الاطفال
احتفالات الاطفال

 

مؤسسات التحالف الوطنى تشارك الاطفال فرحتهم
مؤسسات التحالف الوطنى تشارك الاطفال فرحتهم

 

فقرات ترفيهية للاطفال
فقرات ترفيهية للاطفال

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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