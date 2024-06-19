شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطني ينشر البهجة بين الأطفال باحتفالات عيد الأضحى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تواصل مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي جهودها من أجل إدخال البهجة على الأسر والأطفال ومشاركتهم فرحة عيد الأضحى في الأندية الاجتماعية والمتنزهات العامة إيمانًا بأهمية التكافل الاجتماعي ودور العمل الأهلي في تحقيق تنمية مستدامة.



شاركت مؤسسة الجارحي عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ،مواطني الفيوم وأسرهم فرحة عيد الأضحى في الأندية الاجتماعية والمتنزهات العامة، حيث حرص قيادات المؤسسة والعاملين بها ومتطوعيها على التواجد في نادي المحافظة وسط المواطنين، وقاموا بتنظيم عدد من الفقرات الفنية والترفيهية للأطفال، وتوزيع الحلوى والشيكولاتة والبالونات والهدايا علي المواطنين وأطفالهم.



ولقت الفعالية إشادة المواطنين واستحسانهم، معبرين عن تقديرهم للتحالف الوطني ومؤسساته وحرصهم الدائم على مشاركة المصريين أعيادهم وإدخال البهجة والسرور عليهم.



مشاركه الأطفال فرحتهم بالعيد



خلال توزيع الهدايا على الأطفال



جانب من الاحتفالات



احتفالات الاطفال



مؤسسات التحالف الوطنى تشارك الاطفال فرحتهم