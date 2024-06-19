الجيش الإسرائيلي: اعتراض هدف جوي مشبوه في المنطقة الجنوبية من غلاف غزة

اعلن الجيش الاسرائيلي عن تسلل "هدف جوي مشبوه" من قطاع غزة وسقوطه في منطقة المستوطنات الجنوبية. وذكرت تقارير إسرائيلية أن دوي صفارات الإنذار صباحا بمناطق غلاف غزة جاء تحذيرا من تسلل مسيرة لأول مرة منذ تشرين الثاني الماضي.

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