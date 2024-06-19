وزير النفط الإيراني: اي حكومة اميركية لن تستطيع منع إيران من تصدير النفط

أكد وزير النفط الإيراني جواد أوجي، أن "بلاده ستستمر في تصدير النفط بغض النظر عمن سيكون رئيس الولايات المتحدة المقبل في ظل مخاوف من كبح مبيعات الخام الإيراني حال فوز دونالد ترامب بالرئاسة".
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية للأنباء عن أوجي قوله، "أيا كانت الحكومة التي ستتولى الحكم في الولايات المتحدة فلن تستطيع منع إيران من تصدير النفط".
يذكر أن ترامب انسحب في عام 2018 من الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 وأعاد فرض عقوبات عليها أضرت بقطاع النفط لديها وأدت إلى انخفاض الإنتاج إلى 2.1 مليون برميل يوميا.
وتولى الرئيس الأميركي جو بايدن منصبه في عام 2021، واستطاعت إيران منذ ذلك الحين رفع الإنتاج إلى 3.5 مليون برميل يوميا وزيادة الصادرات إلى ثلاثة أمثال، وفقا لأوجي.
كما وسعت إيران حجم تجارة النفط مع الصين.
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