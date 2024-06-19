رئيس كولومبيا يدعو الإسرائيليين للوقوف في وجه هجمات جيشهم على غزة

وجه الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو نداء إلى الإسرائيليين من أجل الوقوف في وجه هجمات جيشهم على غزة.
ونشر بيترو صورا لهجوم إسرائيلي على مبنى يعيش فيه مدنيون فلسطينيون في غزة. وقال: "اليوم، يجب على الشعب الإسرائيلي أن يكون في طليعة المدافعين عن السلام العالمي والحق في الحياة". وأضاف: "أطلب منكم أن تفعلوا كل ما يلزم لوقف الإبادة الجماعية للأطفال في غزة".
يذكر بانه في 3 أيار الماضي، أعلنت كولومبيا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل إثر الهجمات ضد الشعب الفلسطيني في غزة.
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