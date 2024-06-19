هيئة البث: حزب شاس هدد الليكود بأن تفكيك الائتلاف بشكل كامل هي مسألة وقت وحسب بسبب "قانون الحاخامات"

اضطر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو إلى إزالة "قانون الحاخامات"، بشأن تعيين حاخامات المدن والبلدات، عن جدول أعمال لجنة القانون والدستور في الكنيست، بسبب خلافات حوله داخل الائتلاف وعدم وجود أغلبية للمصادقة عليه بالقراءة الأولى التي كان من المقرر التصويت عليها اليوم.

وحاول نتانياهو دون نجاح أن يضمن أغلبية مؤيدة لمشروع القانون، من خلال إخراج عضوي الكنيست من حزب الليكود، طالي غوتليف وموشيه سعادا، من عضوية لجنة القانون والدستور، بعد أن عبرا عن معارضتهما لمشروع القانون. كذلك أعلن عضو الكنيست من حزب "عوتسما يهوديت"، يتسحاق كرويزر، عن معارضته لمشروع القانون، الأمر الذي أظهر عدم وجود أغلبية مؤيدة لمشروع القانون.

ويهدف مشروع القانون، الذي يطالب حزب شاس بسنّه، إلى نقل صلاحيات تعيين حاخامات المدن من السلطات المحلية إلى وزارة الأديان، التي يتولاها الوزير موشيه ملخيئيلي، من شاس. وأثارت هذه التطورات أزمة ائتلافية، وصلت لدرجة تهديد شاس لحزب الليكود بأن "تفكيك الائتلاف بشكل كامل هي مسألة وقت وحسب"، حسبما نقلت هيئة البث العام الإسرائيلية "كان 11" عن مصادر في شاس.

وأفادت "كان 11" بأن "محادثة صعبة" جرت بين نتانياهو ورئيس حزب شاس أرييه درعي، الليلة الماضي، وأن درعي اتهم نتنياهو بأنه "فقد السيطرة على الائتلاف وحكومته تسيء للجمهور الحريدي". وقالت المصادر في شاس إن نتانياهو لم ينسق معهم بشأن قراره إزالة مشروع القانون عن الأجندة.

وأضافت المصادر في شاس أن "أي أحد يفعل ما يراه صائبا. لا يوجد ائتلاف ولا توجد طاعة، والأمر الأكثر إحباطا هو أن الليكود حزب مؤلف من 35 كتلة منفصلة (في إشارة لعدد أعضاء الليكود في الكنيست). وتفكيك مطلق للائتلاف هو مسألة وقت وحسب".

واوضح سعادا للإذاعة العام الإسرائيلية "كان"، إن "رئيس الحكومة ليس مهتما بهذا القانون، وقد قال لي ذلك. وهو يريد فقط أن تستمر ولاية هذه الحكومة".