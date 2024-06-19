لجنة التجارة الفدرالية الأميركية قدمت بلاغاً إلى وزارة العدل بشأن "تيك توك"

أعلنت لجنة التجارة الفدرالية الأميركية (اف تي سي)، أنها "قدمت بلاغاً إلى وزارة العدل بشأن تيك توك على خلفية انتهاكها المحتمل لقانون حماية القصّر على الإنترنت".

وأوضحت "اف تي سي" أنها "بدأت تحقيق متابعة للتأكد من أن المنصة تحترم شروط الاتفاقية بالتراضي التي جرى التوصل إليها في العام 2019، بحسب بيان نشرته هذه اللجنة المعنية بحماية المستهلكين الأميركيين عبر موقعها الإلكتروني".

وفي ذلك الوقت، انتقدت الوكالة سلف "تيك توك"، أي موقع "ميوزيكالي" Musical.ly، لجمعه بيانات شخصية للمستخدمين الصغار من دون مسوّغ.

ووافقت تيك توك على دفع 5,7 ملايين دولار كتعويض، وتعهدت الامتثال لأحكام ما يسمى بقانون COPPA (قانون حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت)، الذي أُقرّ العام 1998.

وأشارت "اف تي سي" إلى أن "عمليات التحقق التي أجرتها الوكالة الفدرالية "أعطتها سبباً للاعتقاد بأن" تيك توك وشركتها الأم، مجموعة بايت دانس الصينية، "انتهكتا القانون أو أنهما في طريقهما لخرقه".

وأوضحت لجنة التجارة الفدرالية أنها "بشكل عام لا تتحدث علناً عن أي بلاغ لوزارة العدل. لكنها اعتبرت أنه من "المصلحة العامة" القيام بذلك في هذه الحالة".

واكدت تيك توك أنها تعتمد "ضوابط صارمة"، وتعلّق حسابات المستخدمين عندما تشتبه في أنهم أصغر من السنّ الدنيا للاستخدام أي 13 عاماً.

ويأتي بيان لجنة التجارة الفدرالية غداة نشر صحيفة "نيويورك تايمز" مقالاً لكبير الأطباء في الولايات المتحدة، فيفيك مورثي، دعا فيه شبكات التواصل الاجتماعي إلى عرض "رسالة تحذير وقائية" بوضوح على منصاتها بهدف "التنبيه إلى المخاطر الكبيرة التي تمثلها على الصحة النفسية للمراهقين".

وخلال جلسة استماع أمام الكونغرس في آذار 2023، تعرض رئيس تيك توك شو تشو لانتقادات قوية على خلفية مسؤولية المنصة في التأثيرات السلبية على الصحة العقلية والجسدية للمستخدمين الشباب.