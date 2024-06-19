هيئة البث الإسرائيلية: سقوط 5 قذائف أطلقت من غزة على كرم أبو سالم

اعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن سقوط 5 قذائف أطلقت من غزة على كرم أبو سالم. ولفتت وسائل اعلام اسرائيلية الى دوي صفارات الإنذار في ناحال عوز بغلاف غزة.

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